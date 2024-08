Ponte danneggiato dall’alluvione. Tutto pronto per partire nel 2025

Definire il progetto del nuovo ponticino sul Lungarno entro l’inizio del prossimo inverno, per far decollare l’operazione dal 2025. E’ l’obiettivo dell’amministrazione comunale per quanto concerne la ricostruzione della struttura che fino allo scorso novembre collegava le due sponde. Il piccolo ponte è stato infatti gravemente danneggiato dall’alluvione che lo scorso novembre ha colpito anche il territorio di Capraia e Limite. Limite e la zona di via San Biagio in primis: almeno nove gli appartamenti toccati dalla furia dell’acqua, con il fango che inghiottì seminterrati e box auto. A farne le spese fu anche il ponticino percorso da generazioni di limitesi, ormai inutilizzabile da mesi. Già sul finire della scorsa legislatura, lo scorso maggio, il consigliere comunale di centrodestra Manuel Razzuoli aveva presentato un’interrogazione sull’argomento, chiedendo all’amministrazione uscente di indicare le operazioni post-alluvione effettuate e quelle ancora da effettuare. "Avevamo già incaricato uno studio per la progettazione dell’opera – le parole del sindaco Giunti a proposito del ponticino – prima di redigere il progetto è tuttavia necessario verificare quale sia l’attuale battente dell’Arno e del Rio Botta". Da allora, qualche altro passo è stato compiuto: poco più di un mese fa il Comune ha ad esempio affidato il compito di rimuovere gli inerti lasciati dall’alluvione in San Biagio ad un’azienda specializzata. E qualche giorno fa, c’è stato un incontro fra l’amministrazione e l’ingegnere che si sta occupando degli studi propedeutici alla progettazione definitiva. "Abbiamo incontrato l’ingegnere, per fare il punto della situazione – ha continuato –: è stato un confronto positivo. Contiamo di arrivare alla redazione del progetto entro fine anno".