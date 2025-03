Pomeriggio insieme a Haydn e Mozart

EMPOLIL’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, diretta dal maestro Andrea Mura (nella foto), fondatore e vicepresidente dell’associazione culturale Il Contrappunto, sarà protagonista del secondo concerto della rassegna "Domeniche in salotto - Aperitivi in concerto al teatro Il Momento". L’appuntamento è oggi alle 16.30 al Teatro Il Momento di Empoli, con musiche di Haydn (Sinfonia numero1) e Mozart (Divertimento in re maggiore K 136 e Sinfonia numero 29 in La Maggiore K 201). A seguire aperitivo a cura di Noi da Grandi onlus. Il concerto ha preso il posto di "Le 8 stagioni". Il programma della rassegna proseguirà fino al 23 marzo. Saranno in tutto cinque gli appuntamenti pomeridiani, con l’evento di chiusura a ingresso gratuito grazie alla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando "Festa della Toscana 2024". "A nome dell’associazione ringrazio tutte e tutti coloro che sabato e domenica scorsi hanno scelto di assistere alle nostre iniziative, appuntamenti importanti dal punto di vista dell’offerta musicale e culturale – sottolinea Damiano Tognetti, presidente e direttore artistico de Il Contrappunto –. Domeniche in salotto è una rassegna che valorizza la musica come arte ma anche come strumento di incontro e condivisione".