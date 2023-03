Pomeriggio alla scoperta della città e dei suoi tesori

Alla scoperta di ’Empoli e i suoi tesori’ è quanto propone l’associazione Artemide Firenze per il pomeriggio di domani alle 15. Un viaggio tra arte, storia e antichi mestieri della nostra città. Partendo dal suo cuore pulsante, piazza Farinata degli Uberti meglio conosciuta come piazza dei Leoni per la fontana che la decora, la visita permetterà di conoscere la storia della città e della Collegiata caratterizzata dalla bellissima facciata marmorea. Successivamente, spazio al Museo della Collegiata che, seppur piccolo, custodisce opere meravigliose di artisti come Masolino, Filippo Lippi e Luca della Robbia. La visita proseguirà poi con la chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani e il Museo del vetro situato in uno degli edifici più antichi della città. La visita, della durata di circa un’ora e mezzo, è adatta a tutti i curiosi che vogliono scoprire qualcosa di nuovo. Per informazioni e prenotazioni, scrivere una email all’indirizzo [email protected] o telefonare al numero 393 3915430 (Lavinia). Una visita ricca e intensa, ma anche piacevole per saperne di più su una città spesso messa in ombra dalle vicine Firenze e Pisa.