Polo scolastico 0-6 i lavori proseguono spediti: via alle fondamenta

La prima parte dell’opera è ormai stata del tutto completata, con la preparazione del terreno su cui dovrà sorgere il nuovo complesso. Via quindi con i prossimi passaggi: adesso, la ditta incaricata procederà all’installazione dei pali e alla realizzazione delle fondamenta, per un lavoro che dovrebbe durare un paio di mesi ed anticipare l’inizio della costruzione del nuovo stabile con l’utilizzo del cemento armato. L’amministrazione ha così fatto il punto circa lo stato d’avanzamento attuale dell’operazione da 5 milioni di euro che dovrà culminare nella costruzione di un nuovo polo scolastico "0-6". Si tratterà di una struttura da 240 posti complessivi (60 per il nido, 180 per la scuola dell’infanzia) che potrà ospitare bambini con un’età che va da pochi mesi ai sei anni.

L’idea alla base di un piano finanziato tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è quella di far sì che il nuovo plesso sarà immerso nel verde, con particolare attenzione alla sostenibilità energetica attraverso l’utilizzo di materiali eco-sostenibili e l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Parallelamente alla costruzione del nuovo edificio, è stato avviato lo scorso marzo un lavoro di co-progettazione pedagogica per definire modalità educative condivise. Il gruppo di lavoro, coordinato dal Centro Bruno Ciari, è costituito anche da altri due Comuni dell’Empolese-Valdelsa (quali Montelupo e Fucecchio) impegnati nel realizzare complessi scolastici analoghi sui rispettivi territori comunali. Proprio qualche giorno fa è arrivato il via libera al subappalto dell’opera. E per quel che concerne infine le tempistiche, la scadenza da rispettare è quella del 31 dicembre del 2025: per allora, l’intervento dovrà essere portato a termine.