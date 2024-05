Polizia municipale, ecco i primi tre rinforzi

EMPOLESE VALDELSA

Tre nuove assunzioni, riguardanti due agenti e un ispettore, che dovranno rimpolpare l’organico della polizia municipale dell’Unione dei Comuni. Sono state ufficializzate nei giorni scorsi ed i nuovi dipendenti hanno già avuto modo di entrare in servizio sul territorio, portando ad 85 unità il numero di agenti e dirigenti della municipale. Una cifra ridottasi del 26 per cento rispetto a poco più di un decennio fa, ma che sembra se non altro un po’ più vicina alla "quota 97" indicata nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 approvato dall’Unione lo scorso febbraio. Una somma che secondo il documento in questione deve essere composta da un dirigente, tre operatori esperti, 16 funzionari ad elevata qualificazione e 77 istruttori. L’idea della giunta dell’Unione è quella di arrivare ad una riorganizzazione e ad una suddivisione dei comandi territoriali, con l’obiettivo di garantire un servizio più omogeneo e funzionale rispetto all’attuale.

Per poter meglio fronteggiare eventuali criticità anche in termini di sicurezza, oltre che di rispetto del Codice stradale: nell’ultimo Documento Unico di Programmazione, approvato qualche settimana fa, è stata illustrata a grandi linee l’attività della municipale anche nel contrasto ad una serie di fenomeni che stanno facendo discutere da tempo in alcuni Comuni dell’Unione. "Si registra un aumento di comportamenti preoccupanti, quali ad esempio molteplici atti di danneggiamento (anche ad edifici e strutture pubbliche) nonché in relazione all’ambito relativo al Codice della Strada si legge nel Dup 2024-2026 –. Un aumento importante di sinistri stradali ed un altrettanto preoccupante aumento di veicoli che circolano senza copertura assicurativa obbligatoria. Risultano altresì molto sentiti dalla cittadinanza problemi e fenomeni legati al degrado urbano e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto questo comporta uno sforzo importante dei servizi della polizia municipale dell’Unione di Comuni".

Ulteriori nuove assunzioni non risultano attualmente previste da qui al prossimo biennio e l’unico concorso attualmente in fase di espletamento riguarda un bando per la copertura di un posto da dirigente comandante di polizia locale rivolto tuttavia al personale interno. Perlomeno al momento.

G.F.