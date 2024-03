Polizia municipale. Arrivano i rinforzi. Nuovi agenti e droni per controlli più mirati

EMPOLESE VALDELSA

Nuovi agenti sulle pattuglie, a quattro zampe e addirittura volanti. Novità in vista nell’organico della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. La prima riguarda la possibilità di poter finalmente iniziare ad assumere personale a partire dal prossimo mese di aprile. I nuovi agenti verranno immessi in servizio attingendo dalle graduatorie dell’ultimo concorso. Una boccata d’ossigeno per un servizio che da diversi anni ormai è in sofferenza perché sotto organico. Al momento il corpo della municipale conta 77/78 unità. L’obiettivo è arrivare a 96, più il comandante Massimo Luschi. I nuovi agenti saranno operativi da subito, anche se inizialmente saranno affiancati da chi ha già esperienza e dovranno seguire il corso di formazione della Regione. Quindi dovranno acquisire la patente di servizio e l’abilitazione all’uso dell’arma.

Insieme agli agenti ’tradizionali’, nel corso del 2024 entrerà in servizio anche Willy. Pelo morbido, muso dolce, ma soprattutto naso eccellente. Si tratta di un Golden retriever ancora cucciolo, in fase di addestramento, che andrà ad affiancare il collega Noa, pastore belga operativo dal luglio 2021 . Willy avrà una duttilità diversa. Sarà specializzato nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, ma avrà anche altre funzioni complementari legate al sociale e alla comunità. Questa razza, essendo anche molto docile, è prevalentemente impiegata per salvataggio, ricerche, pet therapy. "I risultati ottenuti con l’unità cinofila sono stati decisamente importanti - commenta il comandante Luschi – Questa implementazione ci permetterà di essere ancora più presenti e incisivi nella nostra attività".

A completare e potenziare ulteriormente la municipale dell’Unione arriverà prossimamente anche il nucleo droni. "È l’altra novità di quest’anno – spiega il comandante – Inizieremo l’attività con il drone con un nostro agente, che coltivava già la passione per questi apparecchi. Il drone ci aiuterà in quelle attività di controllo difficili da effettuare con personale a terra. Penso alle ispezioni nei boschi delle Cerbaie, l’individuazione di abbandono di rifiuti in zone impervie, ma anche in attività di protezione civile e di ricerca di persone scomparse. Uno drone lo abbiamo già in dotazione, ma abbiamo intenzione di acquistarne un altro ancora più sofisticato per aumentare e migliorare la qualità della nostra attività".

La copertura della municipale sul territorio degli undici comuni dell’Unione è tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30. Talvolta vengono coperti anche servizi (rilevi di incidenti stradali, servizio di sicurezza e controllo per feste ed eventi) anche in orario serale. "Ci coordiniamo con le altre forze dell’ordine in modo da avere sempre una buona copertura sul territorio per tutte le attività necessarie, evitando anche di sovrapporci con gli interventi", conclude Luschi.

Irene Puccioni