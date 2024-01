Polizia, arrivano i rinforzi. Ma mancano gli alloggi: "Situazione inadeguata"

Empoli ha bisogno di più agenti? Il Governo gliene invia sei. Ma per loro, nessun alloggio. A sollevare la questione è il Siulp, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, che lancia un appello alle istituzioni. "Finalmente, dopo aver rivendicato a gran voce la necessità di un aumento di organico del Commissariato di Polizia di Empoli - dichiara il segretario generale Siulp Firenze Riccardo Ficozzi - si è vista l’assegnazione di sei agenti che, di fatto, rappresentano una importante boccata d’ossigeno per la realtà empolese.

L’assurdo, però, vuole che in città non siano presenti alloggi di servizio per il nuovo personale che, di conseguenza, già da febbraio, in antitesi con quanto avviene pressoché ovunque sul territorio nazionale, in parte dovrà provvedere in autonomia a trovare una sistemazione". Da qui, la richiesta del sindacato per poter risolvere la delicata situazione dei "malcapitati agenti" rimasti senza casa.

"Facciamo appello alle istituzioni tutte affinché si impegnino nella risoluzione del problema. Bisogna evidenziare - si legge nella nota diffusa da Siulp - che parte del personale è stato assegnato a prestare servizio al Commissariato empolese direttamente da Istituti di formazione della Polizia di Stato e non a richiesta. In loco non hanno alcun punto di appoggio. Questo comporterà che, appena si creeranno le condizioni, quegli stessi agenti (che nel frattempo avranno imparato a conoscere bene la complessa e vasta realtà empolese e quindi a poter meglio operare in quel territorio) chiederanno il trasferimento ad altre sedi di servizio meno inospitali, disperdendo così professionalità se non addirittura, laddove non avvicendati, vanificando gli sforzi fatti per rimpinguare l’organico del Commissariato".

La questione è chiara: ottenuti non senza difficoltà - e dopo la lettera inviata dalla sindaca Brenda Barnini al ministro Piantedosi - i rinforzi per il Commissariato, c’è il rischio di vanificare il lavoro fatto. "Questa mancanza - conclude Ficozzi - evidenzia l’assoluta inadeguatezza dei locali in uso al Commissariato di Polizia di Stato di Empoli. Servono provvedimenti urgenti finalizzati all’individuazione di strutture all’altezza dei tempi e delle oggettive necessità di questi nuovi agenti che andranno ad operare nel quotidiano interesse dei cittadini e della loro stessa sicurezza".