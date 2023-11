Poli candidato sindaco: "Il Pci è estraneo"

Sulla candidatura di Gian Carlo Poli a sindaco di Certaldo la sezione Empolese Valdelsa e la federazione fiorentina del Partito comunista italiano precisano che "non è in alcun modo coinvolto in questa scelta e ne è totalmente estraneo".

"Il passaggio di qualche tempo fa di Gian Carlo Poli nel nostro partito può indurre in errore – spiegano Sandro Scardigli e Nuccio Marotta – Ci teniamo quindi a chiarire da subito questo aspetto.

Per quanto riguarda i Comuni dell’Empolese Valdelsa abbiamo già deciso di ripresentarci a Cerreto Guidi e stiamo valutando la possibilità di farlo anche in altri comuni del Circondario. Sarà il partito nel caso a comunicarlo ufficialmente.

La scelta di Poli di presentarsi, richiamandosi alla storia politica della sua famiglia e del Pci è legittima, ma non coinvolge affatto il nostro partito".