Poggianti:: "I nostri motivi di astensione"

Continua la polemica sull’approvazione in Consiglio del Piano Strutturale Intercomunale. In merito interviene il capogruppo del Centrodestra per Empoli, Andrea Poggianti: "Il nostro obiettivo è garantire uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, senza rinunciare alla crescita economica e all’innovazione: perciò abbiamo scelto l’astensione. Empoli ha bisogno di sviluppo, ma questo deve avvenire con una visione strategica e attenta alla qualità della vita. Il nostro è un atteggiamento di vigilanza e propositività. La nostra astensione è un chiaro segnale politico: non siamo contrari a priori, ma pretendiamo trasparenza e certezze sugli impatti reali e operativi del Psi".

Gabriele Chiavacci, del Centrodestra per Empoli, ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è promuovere uno sviluppo urbanistico intelligente, che punti al recupero delle aree industriali dismesse e non a una cementificazione indiscriminata".

Il Comitato Trasparenza per Empoli ribadisce che: "Vicende come il Keu, la presenza di Pfas nelle acque locali e la qualità dell’aria scadente, confermata dalle conclusioni della relazione sanitaria USL Toscana Centro 2023 “La qualità dell’aria rispetta i limiti normativi, ma resta lontana dagli standard Oms per la salute”, dimostrano che il nostro territorio non è ben monitorato e questo va a compromettere il livello di salute dei cittadini e a falsare il livello di competitività tra imprese non virtuose e imprese virtuose, che si trovano svantaggiate non per le leggi a tutela della salute collettiva, ma per la mancanza di controlli che permettono alle imprese non virtuose di operare una concorrenza sleale. Critichiamo questo PSI soprattutto per rivendicare il diritto della cittadinanza ad avere informazioni complete e sostenute da documenti ufficiali per potersi formare un’opinione".