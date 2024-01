Poggianti (Fdi) attacca Barnini sulla Sr429

Il centrodestra di Empoli dovrebbe ormai ufficializzare a breve il candidato a sindaco, sciogliendo le riserve. Nel frattempo uno dei papabili, Andrea Poggianti (foto), ha incassato l’endorsment del Popolo della Famiglia di Firenze. Nel giorno in cui non ha risparmiato un attacco al Partito Democratico, a proposito degli sviluppi dell’inchiesta Keu. A finire nel mirino del capogruppo di Fratelli d’Italia è stato un post pubblicato su Facebook dalla sindaca Brenda Barnini, nel quale l’esponente dem elogiava la nuova SR 429. "Il sindaco ne elogia la bellezza e l’utilità, a pochi giorni di distanza dalle ventiquattro richieste di rinvio a giudizio per politici ed imprenditori accusati di collusione con la criminalità organizzata per lo smaltimento di tonnellate di rifiuti tossici – ha commentato Poggianti – considerando poi il rischio che gli scarti in questione danneggino il territorio ad ovest di Empoli, sia sul piano ambientale che in termini di mercato immobiliare, mi sembra un post fuori luogo". Poggianti sembra insomma parlare già da candidato in pectore, anche se pur restando uno dei più accreditati (ma non l’unico) al momento non è arrivata alcuna investitura ufficiale. A parte quella del Popolo della Famiglia, che nei giorni scorsi ha fatto sapere di appoggiarne l’eventuale candidatura come rappresentante del centrodestra in vista della sfida al centrosinistra di Alessio Mantellassi e al candidato annunciato sabato dall’alleanza Buongiorno Empoli-M5S Leonardo Masi. "Siamo convinti che una convergenza su Poggianti, da parte della coalizione, sia ad oggi la più credibile – il pensiero di Pier Luigi Tossani, referente del Popolo della Famiglia per Firenze – un impegno per il quale un nome come quello di Simone Campinoti sarebbe a nostro avviso inadatto".

G.F.