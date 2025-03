Poesie al femminile da Ravensbrück

VINCIDomani si celebra la Giornata Mondiale della Poesia e allora ecco che alla biblioteca Leonardiana di Vinci si terrà alle 21.15 la presentazione dell’antologia poetica dal lager femminile di Ravensbrück, intitolata “Boschi cantate per me“, edita dall’Enciclopedia delle donne lo scorso gennaio. La curatrice del testo, Anna Paola Moretti, ne parlerà con Maria Virginia Porta, con letture di Monica Bianconi e Francesca Volpi di alcuni dei testi più significativi. Nel lager di Ravensbrück (unico lager nazista destinato specificatamente alle donne) furono composte circa 1200 poesie da deportate, in prevalenza politiche, provenienti da vari paesi europei. Questa produzione era ancora sconosciuta in Italia, dove le poesie non erano mai state tradotte. L’antologia, frutto di un lavoro più che ventennale della curatrice, presenta una selezione di circa 90 poesie, composte da 50 poetesse di 15 nazionalità, in maggioranza polacche, francesi, austriache e tedesche, ma anche slovene, olandesi, danesi, russe, spagnole e italiane. Con il patrocinio e contributo del Comune di Vinci, l’evento è organizzato dal Club per l’Unesco di Vinci. Al progetto hanno aderito molte altre associazioni dall’Archivio Vinci nel Cuore, Pro Loco, Aned e Anpi. Questo evento apre anche la 13esima edizione della Festa della Poesia di Vinci, che terminerà il 29 marzo con la Veglia dei Poeti.