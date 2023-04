Pnrr, due milioni per la Pieve di Chianni: "Fine dei lavori entro il 2025"

Due milioni e duecentomila euro per riportare la Pieve di Santa Maria Assunta a Chianni al suo antico splendore. Nella lista dei 21 interventi che beneficeranno del finanziamento Pnrr per gli edifici di culto in Toscana (un investimento complessivo di quasi 17milioni di euro) c’è anche il Comune di Gambassi Terme. L’unico intervento legato ai luoghi di culto che ha avuto più finanziamenti in Toscana è quello di San Miniato a Monte a Firenze: il fondo destinato alla Pieve della Valdelsa è al secondo posto in ordine di grandezza per somma stanziata. Segno che di lavoro ce n’è da fare. Tra gli interventi di restauro e di consolidamento dell’edificio e dell’area che lo circonda e lo sostiene, è previsto anche il rifacimento della “Cappella della Compagnia“ il cui tetto era da tempo franato.

Una svolta, insomma, se di turismo e cultura si parla. Non nasconde l’entusiasmo il sindaco gambassino Paolo Campinoti che sui social ha condiviso le immagini del sopralluogo alla Pieve, un incontro con gli addetti ai lavori, architetto e Soprintendenza, per sancire ed ufficializzare il finanziamento. Come ha ricordato Campinoti facendo riferimento all’edificio interessato dal restauro "si tratta di un progetto che darà ancora lunga vita a una delle più belle chiese romaniche della Toscana del cui impianto originario, non nella forma attuale, si ha notizia fin dal 994, anno in cui il vescovo di Canterbury Sigerico la annotò fra le tappe del suo ritorno da Roma". Un tesoro artistico e culturale sul quale tornare a scommettere, dunque, con la promessa di non perdere tempo. "Oggi è un grande giorno per Gambassi Terme, per la nostra storia e per tutta la nostra comunità – ha confessato il sindaco con orgoglio ed emozione – Tutto l’iter dovrà procedere spedito: attualmente la fine dei lavori è prevista entro tutto l’anno 2025".