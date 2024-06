Plebiscito per Pomponi. Ecco la sua formazione

Il terzo mandato di Paolo Pomponi è stato propiziato da un plebiscito. L’80,10% dei consensi garantisce una maggioranza composta da otto consiglieri: Luca Belcari, Sandro Donati, Giorgio Benassi, Emilia Baccellini, Daniele Bini, Enrico Senesi, Simona Tinti e Marco Cantini. È però difficile che il vice-sindaco uscente non venga riconfermato in giunta, ed ecco che in consiglio potrebbero quindi aprirsi spiragli anche per Cristiano Rossetti. Fra i banchi dell’opposizione i rappresentanti della civica MontaioneSi: secondo la proiezione del sito del Comune, la candidata sindaco Damiana Bettini sarà affiancata da Benedetta Novelli (la più votata del gruppo) da Leonardo Rossi e da Andrea Tognetti. Non sarà infine rappresentata Insieme per Montaione: il 3,76% dei consensi non ha consentito l’elezione in consiglio della candidata Vanessa Conti. Che avrà comunque la possibilità di fare opposizione extra-consiliare, al pari degli altri esponenti della lista.

G.F.