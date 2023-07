Piste ciclabili a Montelupo Fiorentino: progetti e cantieri

La città della ceramica vanta una gloriosa tradizione quanto a ciclismo. E forse non è un caso che, in questo scorcio di territorio tra Empolese e Chianti, Montelupo sia la ‘capitale’ delle piste ciclabili, anche in proporzione alla sua estensione. In area urbana abbiamo una rete di quasi 12 km, che tuttavia è anche da completare. Sia al suo interno che con i collegamenti esterni. Vediamo dunque come si procederà, secondo il punto fatto dall’assessore Lorenzo Nesi (nella foto): un ‘pezzo’ di rete interna sarà contestuale alla nuova viabilità indotta dalla rotatoria di via Primo Maggio sulla Ss 57 Tosco Romagnola, di modo da poter entrare ed uscire in sicurezza, con la bici, nel quartiere di Citerna. Come ha spiegato l’assessore, il connubio tra piste ciclabili e nuova viabilità sarà una costante: un esempio arriva dal progetto del nuovo ponte di Fibbiana il cui cantiere finalmente sta prendendo forma; accanto alla ‘bretella’ si snoderà una pista di quasi 2 km, che si raccorderà alla rete esistente. Un’altra pista prenderà il via da quella lungo l’Arno per raggiungere, oltre il fiume, il ramo di pista esistente tra Capraia Fiorentina e Limite: "Questa però - afferma Nesi - è legata al rifacimento del ponte, opera messa in agenda e non ancora finanziata". A proposito di questo snodo, è prevista anche la "bici stazione" per andare incontro a quei pendolari - tanti - che utilizzano sia il treno che la bicicletta. Capitolo a parte per il completamento a valle, verso Empoli, della pista ciclabile lungo l’Arno. Situazione legata a filo doppio - come ha affermato Nesi - all’evolversi della realizzazione della cassa d’espansione di Fibbiana.

A.C.