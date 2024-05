Pista d’atletica, rush finale. Lo sprint per finire il cantiere: "Si lavora a ritmo serrato"

Il meteo, almeno per ora, non è stato dei più favorevoli. Le piogge intense sono state un freno importante. Ma si può ancora farcela, perché i lavori proseguono a ritmo serrato per il rifacimento della pista d’atletica ai Tre Archi di Fucecchio. Lo assicura il sindaco Alessio Spinelli che proprio in questi giorni ha fatto un sopralluogo sul cantiere visto che il calendario corre e il tempo stringe. "Ricordiamo a tutti i cittadini – ha sottolineato Spinelli – che a fine maggio allo stadio comunale Filippo Corsini saranno disputati i giochi di Maggio con tutti i bambini delle scuole. Poi alcuni giorni più tardi ci sarà il Memorial Luciano Cinelli, ex nostro calciatore scomparso prematuramente ricordato anche al convegno dello sport dedicato a Umberto Galli, compianto nostro allenatore tecnico ed educatore. Vi aspettiamo a queste iniziative sportive fra cui anche un’importante gara di atletica regionale organizzata dalla Fidal grazie al patron dell’atletica fucecchiese Ivano Libraschi".

Sono partiti nei febbraio scorso questi lavori a cui ha dato il via il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Operazione, questa, da ben 400mila euro dalla Regione Toscana e 60mila dal comune di Fucecchio per dare nuova vita e nuova veste alla pista d’atletica, nello storico stadio Filippo Corsini, i cui archi monumentali non assistevano a dei lavori così importanti dal 1984: lavori che consentiranno, nelle intenzioni, anche il rilancio dell’atletica fucecchiese che, in questa disciplina, vanta un passato importante e glorioso. L’intervento – lo ricordiamo – si pone l’obiettivo di rigenerare la pista mediante lo smantellamento della precedente, ormai ammalorata, che sarà realizzata ex novo con materiali più moderni e funzionali. L’intervento prevede anche la riqualificazione complessiva di tutte le postazioni di atletica presenti. Prevista inoltre l’installazione di un impianto di videosorveglianza e l’abbattimento delle barriere architettoniche con una postazione riservata ai portatori di handicap visitatori dell’impianto.

Un lavoro in corso a pieno ritmo, appunto, perché l’intenzione della ditta esecutrice è di completare l’intervento entro la metà del mese di maggio per consentire lo svolgimento dei ’Giochi’, la tradizionale rassegna sportiva delle scuole fucecchiesi prevista per sabato 25 maggio. Ora c’è dunque bisogno di una manciata di giornate di sole, o comunque senza piogge per poter arrivare all’obiettivo.

C. B.