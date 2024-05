Pavese svela i nomi della squadra: "Pochi con la tessera di partito"

"Territorialità, esperienza, giovani, nuovi entrati, civismo: tutti con un legame forte con la comunità montelupina. Sono veramente soddisfatto del gruppo che si è creato intorno alla mia candidatura: dieci uomini e sei donne, con lo spirito giusto per essere percepiti finalmente come alternativa di governo per una Montelupo che non ha mai conosciuto la democrazia dell’alternanza". Federico Pavese, candidato sindaco del centrodestra ha presentato la squadra di "Monteluponelcuore", che lo sosterrà alle prossime amministrative nelle quali sfiderà il vice sindaco Simone Londi in rappresentanza del centrosinistra e Francesco Polverini per "Montelupo è partecipazione". Fra i sedici candidati al consiglio comunale spiccano volti noti della politica montelupina: Pavese riparte dalla ricandidatura della capogruppo uscente Maddalena Pilastri e dei consiglieri Giuseppe Madia, Paolo Ingenito e Daniele Bagnai (il più esperto con i suoi 65 anni). Non mancano però esponenti dell’associazionismo e delle professioni: il più giovane, 19 anni, è Giuseppe Gabriele Giannetto. A completare la lista ci sono Giulia Antinozzi, Cristiano Bigalli, Tiziana Bitossi, Giulia Cicci, Danilo Di Stefano, Alessandro Maggini, Lisa Mati, Giovanni Neri, Camilla Simoncini, Giuseppe Spinella e Francesco Zani.

"Un mix fra esperienza e persone non etichettabili a un partito che da sempre gravitano intorno a Monteluponelcuore e tanti giovani – ha concluso Pavese - da notare poi che tutte le frazioni sono rappresentate. Sono tutti motivati, pochi con la tessera di partito in tasca, molto uniti nell’amore per Montelupo, per un programma di mandato incentrato su sicurezza, sviluppo culturale e turistico, cura della cosa pubblica, ritorno a una comunità sana e solidale".