Londi punta sul turismo . Presentazione con skyline

"Abbiamo deciso di organizzare qui la presentazione del programma elettorale per far apprezzare questa parte del territorio che guarda al Chianti. Perché Montelupo, oltre a ceramica, vetro e moda, fra le altre cose, è anche paesaggi e turismo. E saranno fra i temi fondamentali, insieme a scuola, sociale, ambiente e sport". Simone Londi ha così riassunto l’evento svoltosi ieri nella cornice di Poggio Nardini, nel corso del quale il candidato sindaco del centrosinistra ha illustrato i capisaldi del suo programma e presentato i candidati consiglieri che ne sosterranno la corsa.

Potrà contare com’è noto su una squadra formata da sedici persone: a sostenerlo ci sono i consiglieri comunali uscenti Simone Baldi, Deanna Giachi, Simone Peruzzi, Sabrina Campaini e Leonardo Vaiani con Martina Caputo, Alessio Ferrari, Asia Palazzi e Susanna Petrignani, oltre ai giovanissimi Alessio Toccafondi, Gianmarco Verdiani, Martina Meoli e Gabriel Videtta e Vittoria Parrini (e Lucia Ivonne Cassarino e Matteo Donzelli che rappresenteranno rispettivamente le quote di Italia Viva ed Azione). Ma ieri, a Pulica, sono arrivati anche l’ex ministro Luca Lotti e il governatore Eugenio Giani, a manifestargli il loro "endorsment". E proprio il presidente della Regione ha fatto il punto sulle iniziative di carattere regionale che riguarderanno l’Empolese e Montelupo. "Insieme a Londi continueremo a lavorare sul ponte, sull’Ambrogiana e sulla Casa di Comunità – ha detto – stiamo lavorando sul ponte di Fibbiana, che ha caratterizzato il nostro impegno nell’interloquire con Anas affinché il percorso potesse essere irreversibile. Anche grazie al lavoro dell’allora ministro Lotti: direi che possiamo essere soddisfatti". Il governatore ha infine confermato lo stato d’avanzamento del progetto degli "Uffizi Diffusi", che vedrà proprio in Montelupo uno dei fulcri. "Un piano che preferisco chiamare "Uffizi Toscana" - ha concluso - stiamo affrontando con il ministro Sangiuliano il discorso sulla costituzione della fondazione che gestirà il progetto pronto a coinvolgere la Villa dell’Ambrogiana e la Villa di Careggi: 15 milioni di euro fra Regione e Stato, per un sistema diffuso che richiamerà attenzione in chiave turistica. E non solo".

Giovanni Fiorentino