Piscina intercomunale Nuova stagione di corsi

Sta per partire la nuova stagione. La piscina di Fucecchio e Santa Croce sull’Arno dal 4 settembre, riprende con i corsi. Si tratta di proposte adatte a tutte le età: i corsi sono perfetti sia per i bambini che per gli adulti, grazie alla varietà dei programmi di insegnamento che lo staff offre. Si tratta di corsi ideali per raggiungere un livello di forma fisica ottimale, migliorando la salute. La piscina di Fucecchio e Santa Croce sull’Arno – una struttura strategica nel Valdarno – offre infatti corsi per il benessere in orari e spazi in acqua. I corsi sono strutturati in modo da garantire un percorso graduale e costante. Sono aperte le iscrizioni e informazioni dettagliate potranno essere richieste direttamente in sede. Le iscrizioni partono lunedì dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 14.30-19.30 e sabato 9.30-14. Per tutti gli interessati è già disponibile il programma completo delle proposte.