La piscina è senza pace: tuffi proibiti di notte e blitz dei vandali. Mattinata di disagi

Empoli, 20 luglio 2023 – Nei giorni più caldi dell’anno cosa c’è di meglio, per chi resta in città, di un bel tuffo in piscina? La delusione deve essere stata tanta per chi ieri mattina aveva programmato di trascorrere la mattinata nelle vasche esterne dell’impianto comunale alla ricerca di un po’ di refrigerio.

Tra questi c’erano anche tanti bambini dei centri estivi che a malincuore hanno dovuto rinunciare alla loro tanto attesa ’gita’ in acqua. Chi all’apertura delle 8 si è presentato ai cancelli di viale delle Olimpiadi li ha trovati chiusi. Tra sorpresa e smarrimento, in tanti (anche sui social) hanno fatto notare la mancata informazione tempestiva che avrebbe fatto "evitare viaggi inutili alle persone".

Il messaggio nelle liste dei contatti a disposizione del gestore Acquatempra è arrivato a metà mattinata e spiegava che la chiusura era dovuta ad "un problema tecnico". L’inconveniente è stato risolto nell’arco di poche ore, tant’è che a stretto giro è arrivato un aggiornamento che avvisava la clientela della regolare riapertura della vasta alle 12. Scusandosi per il disagio, i responsabili della gestione spiegano di essersi subito attivati per avvertire il prima possibile l’utenza della temporanea chiusura.

Cosa abbia causato il guasto tecnico di ieri mattina non è chiaro, di sicuro c’è che la piscina comunale di Empoli è spesso oggetto di atti vandalici di ogni tipo. Lo conferma anche lo stesso presidente della società che gestisce l’impianto, Alessandro Manetti, che davanti ai ripetuti raid dei soliti ignoti, ha cercato di mettere in campo delle contromisure. "Purtroppo il degrado sociale sta aumentando ogni anno – constata amaramente Manetti – Ho chiesto formalmente nelle settimane scorse un intervento coordinato delle forze dell’ordine. Speriamo che riescano a fare qualcosa per risolvere almeno in parte il problema. Noi purtroppo – sottolinea il presidente – non abbiamo strumenti giuridici per tutelarci".

Uno dei problemi che in queste sere d’estate si sta verificando è quello delle incursioni notturne all’interno dell’impianto natatorio. Sono diversi i cittadini e i residenti della zona che hanno segnalato alle forze dell’ordine la presenza di ragazzi che di notte si aggirano nei pressi della struttura. Incuranti dei divieti vengono visti scavalcare i cancelli e introdursi all’interno. Approfittando dell’assenza di controlli si tuffano in acqua, bivaccano al bordo vasca e nel prato lasciando sporco e talvolta arrecando danni.

Per cercare di contenere il problema le forze dell’ordine hanno intensificato i passaggi notturni proprio nella zona della piscina. Sopralluoghi, controlli mirati, che al momento non hanno dato esito. Nessuno è stato sorpreso in flagranza, ma l’attività proseguirà, anche in vista dei prossimi eventi, come il Beat Festival, che sono in programma nel mese di agosto nel vicino parco di Serravalle.