Pierobon porta New York a Empoli

EMPOLITutto pronto al Palazzo delle Esposizioni di Empoli per ospitare l’Orchestra della Toscana e Marco Pierobon (nella foto), direttore e tromba solista per il nuovo concerto della stagione targata Centro Studi Musicale Busoni. L’appuntamento è per domani alle 21 con una serata dedicata al carnevale in cui si celebra New York con la musica di Morricone, Kander e Gershwin. Un concerto che racconterà la città che non dorme mai, con la sua musica fatta di luci e ombre, di euforia e malinconia. Una celebrazione del mito di Broadway e del musical, cuore pulsante della Grande Mela, dove ogni nota è una storia e ogni melodia un viaggio. "Uno dei progetti che più mi ha coinvolto è nato da un viaggio ideale, un percorso che mi ha spinto a creare un omaggio alla musica americana del Novecento – racconta Pierobon –. Questo omaggio non è solo un tributo alla musica che ha segnato un’epoca, ma anche un omaggio alla città di New York e agli Stati Uniti in generale, con i loro suoni e le loro influenze che hanno permeato la musica di tutto il mondo. Ma soprattutto, è un omaggio a tre giganti della composizione legata al cinema e al musical: Morricone, Kander e Gershwin". I biglietti sono in vendita presso la libreria Rinascita Empoli Viruslibro, Bonistalli Musica e online su eventbrite.