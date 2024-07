Piccolo Principe, la storia senza tempo

EMPOLI

Proseguono gli spettacoli teatrali dedicati alle famiglie in Largo della Resistenza a Empoli. Dopo "Torsolo" con il Teatro Fontemaggiore e "Fiabe Jazz – Hansel e Gretel" della compagnia Teatro Popolare d’Arte, stavolta spazio a Matutateatro che porterà in scena "Piccolo Principe", opera tratta dal racconto di Antoine de Saint Exupery di e con Julia Borretti e Titta Ceccano (nella foto), musica dal vivo di Roberto Caetani. L’appuntamento, a cura di Giallo Mare Minimal Teatro, è per domani sera alle 21.30 (età consigliata da 6 a 12 anni). Il piccolo principe, un bambino che all’improvviso nel deserto, si presenta al narratore-aviatore, costringendolo a rivedere le priorità del suo agire, è in realtà l’altra parte dello stesso autore Saint-Exupery, e per esteso l’altra parte di noi tutti. Quella della nostra infanzia che se non siamo bravi e fortunati, rischiamo di dimenticare, come di solito accade ai grandi. Si tratta di un classico della compagnia laziale, che da tanti anni nutre l’immaginario di diverse generazioni di bambini. Due soli attori e un musicista alle prese con tutti i personaggi di una storia che non smette di commuovere bambini, adulti e ragazzi. L’ingresso è gratuito. Ultima data il 25 luglio con "Le avventure di pulcino" di Teatro Giovani Teatro Pirata.