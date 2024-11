Piazza Boccaccio, la riapertura è prevista per il 15 novembre

Dal prossimo 15 novembre, piazza Boccaccio tornerà fruibile a tutti gli effetti, fatta eccezione per l’area compresa fra via Roma e via IV Novembre (che dovrebbe essere completata comunque entro il 30 novembre successivo). Lo ha fatto sapere l’assessore al commercio Simone Scardigli – da un paio di giorni diventato nuovo vicesindaco, dopo aver raccolto il testimone da Jacopo Masini – facendo così il punto sullo stato d’avanzamento di un cantiere che ha dovuto inevitabilmente confrontarsi con le piogge delle scorse settimane. Le operazioni sono andate avanti sfruttando le tregue concesse dal maltempo e nell’intenzione dell’amministrazione, il centro urbano dovrà essere il fulcro delle iniziative natalizie. Anche per questo la volontà dell’amministrazione è di aprire (sostanzialmente in toto) la piazza agli utenti fra due settimane, per quanto lo spazio rinnovato sarà ufficialmente inaugurato più avanti.

"Questa riapertura non coinciderà con l’inaugurazione vera e propria – ha confermato Scardigli –, ma è se non altro un modo che ci consentirà di restituire intanto la piazza alla cittadinanza, oltre che di far ripartire il commercio sfruttando il periodo natalizio. In vista del quale sono state messe a punto una serie di iniziative, che presenteremo a breve: l’impegno di questa amministrazione è stato e sarà massimo".

A fine mese gli operai si sposteranno su via Roma, con le operazioni che prenderanno il via il prossimo 25 novembre, per poi mettersi a lavorare in via 2 giugno dal 9 gennaio prossimo. E il completamento di queste due ultime parti del cantiere è previsto per la prossima primavera.

G.F.