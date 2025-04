Piazza Boccaccio, c’è la data. Al lavoro per ampliare il parcheggio

Personalmente, ero già convinto della necessità di pedonalizzare piazza Boccaccio quando ero presidente del consiglio comunale. Il cantiere sta andando avanti ed è in dirittura d’arrivo: manca ancora qualche settimana, meteo permettendo. Ma per quanto la piazza non sia ancora stata completata, vedo riscontri positivi dalla cittadinanza". Parola del sindaco Giovanni Campatelli, che ha così fatto il punto sul maxi-cantiere del centro urbano a poco più di un anno dalla pedonalizzazione di piazza Boccaccio.

Già, perché era il 2 aprile del 2024 quando entrò in vigore l’ordinanza firmata nei giorni immediatamente precedenti dall’allora primo cittadino Giacomo Cucini, che vietava l’ingresso alle auto nella principale piazza del centro. Un primo fondamentale passaggio dei lavori che sarebbero entrati nel vivo da lì a poco, non senza una scia di polemiche risalente al tardo autunno precedente ed innescata dalla Lega sui "sampietrini" (con tanto di intervento del rettore dell’UniStraSi Tommaso Montanari e replica di Cucini, ndr).

Di acqua sotto i ponti ne è passata da allora e gli operai stanno continuando a lavorare soprattutto su via Roma e via 2 Giugno. Fino al completamento di questa parte dell’opera non potrà essere "liberata" piazza Boccaccio, nella quale è stata allestita la cosiddetta baracca di cantiere. Ne consegue quindi che la piazza sarà inaugurata a tutti gli effetti a conclusione dell’intera operazione: l’obiettivo, considerando la probabile interruzione del lavoro nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla Pasqua, è quello di inaugurare la nuova piazza Boccaccio ed il nuovo centro entro la fine del prossimo maggio.

La piazza dovrebbe peraltro tornare ad ospitare il mercato settimanale, con il Comune che sta predisponendo un regolamento per poterla preservare. E dovrebbe ospitare ulteriori eventi il prossimo luglio, oltre a quelli di Mercantia. Parallelamente, l’ente sta lavorando per migliorare l’accessibilità al parcheggio dell’area ex-Antonelli che, complice forse un accesso non proprio agevole ed in posizione defilata, non sembra aver entusiasmato gli utenti. L’intenzione dell’amministrazione è quella di attivare la procedura di esproprio per pubblica utilità, indennizzando la proprietà dello spazio adiacente. In questo modo, sarà possibile per il Comune di Certaldo intervenire per allargare l’ingresso al posteggio, prevedendo una corsia per l’ingresso ed una per l’uscita lungo tutto il tragitto sino agli stalli di sosta.