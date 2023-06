Petali e profumi Un’invasione di colori nel borgo mediceo

Petali, colori e profumi. Torna in grande spolvero, dopo le edizioni precedenti condizionate dalla pandemia, il classico appuntamento con l’Infiorata di Cerreto Guidi. In occasione della festività del Corpus Domini, l’iniziativa, organizzata dalla Parrocchia di San Leonardo in collaborazione con il Comune di Cerreto Guidi, la Pro Loco e le Contrade del Palio del Cerro con il contributo della Regione Toscana e la partecipazione di numerose associazioni, si ripresenta in grande stile a invadere le vie del borgo mediceo.

C’è ancora qualche giorno di tempo prima di svelare le opere profumate ma i volontari sono già impegnati nella realizzazione dei numerosi quadri floreali, con l’obiettivo di andare a comporre un tappeto steso per le vie Cerreto Guidi e coprire i 450 metri del centro storico. Tra i quadri da apprezzare, anche quelli realizzati dalle quattro contrade del Palio del Cerro. L’edizione 2023 ha un programma ricco che prenderà vita sabato 10 alle 16 con l’inizio dei lavori "Artisti per una notte". In occasione dell’Infiorata, durante la realizzazione delle opere, gli artisti racconteranno in una diretta social quanto stanno facendo. Un’idea coinvolgente per seguire i lavori in corso anche da remoto. Domenica 11 alle 10, invece, la Santa Messa celebrata da Padre Alessandro Locatelli seguita dalla solenne Processione. Sempre domenica ma alle 15 si terrà la consegna degli attestati di partecipazione nei locali della Palazzina dei Cacciatori. Come ogni anno l’Infiorata ha un tema che caratterizza i quadri floreali ed ispira gli artisti. Stavolta l’argomento è quello del " Cantico delle creature di San Francesco", in grado di unire credenti e non.

La scelta è avvenuta in occasione dell’800esimo anniversario del primo presepe. Fiori e arte per andare oltre la religione e mandare un messaggio di unione, pace e solidarietà. Un messaggio floreale che abbraccia proprio tutti.