Passo carrabile, suolo pubblico e sosta per i residenti. Le domande adesso si possono fare anche online Il Comune di Montespertoli offre ai cittadini la possibilità di presentare istanze online per attivazione, voltura e cessazione del passo carrabile, occupazione di suolo pubblico e contrassegno di parcheggio per residenti nel centro storico. Grazie ai fondi Pnrr, l'Amministrazione rende il Comune più accessibile e vicino ai cittadini.