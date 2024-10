Passione teatro. Si alza il sipario. Ecco il cartellone

EMPOLI

Milena Vukotic, Anna Finocchiaro, Lodo Guenzi, Andrea Pennacchi. Questi sono solo alcuni attori e attrici di primissimo piano che saranno protagonisti della nuova stagione di prosa empolese. Sono ben 31 i titoli per 44 spettacoli che compongono il calendario teatrale 2024-‘25, dove oltre che interpreti di prestigio non mancheranno nuove produzioni per un’offerta sempre più ampia ed organica, pronta a parlare a pubblici diversi. Oltre ai tradizionali appuntamenti al teatro Excelsior, che prenderanno il via a fine novembre e si concluderanno il 27 marzo, ci saranno anche le varie rassegne del Minimal Teatro curate dalla compagnia Giallo Mare, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, dal teatro contemporaneo a quello di confine fino al classico Dire, Fare, Teatrare che si avvia alla 40esima edizione e alla grande novità di quest’anno: "Finalmente domenica e... lunedì", tre produzioni dal 23 marzo al 6 aprile dedicate alle famiglie e replicate il lunedì mattina per le scuole. L’altra novità riguarda il progetto "Lucente", con cui le classi del secondo ciclo della scuola primaria riscriveranno "La caverna" di Platone attraverso incontri e laboratori. "Si tratta di una programmazione di grande qualità che in unico cartellone raccoglie un’ampia offerta, dalla prosa al teatro per ragazzi e famiglie fino al coinvolgimento delle scuole, in dialogo con la città e le sue passioni – esordisce l’assessore alla cultura, Matteo Bensi – per esempio "Il calamaro gigante" è un testo a cui Empoli è legatissima, in quanto riduzione scenica dell’omonima opera dello scrittore toscano Fabio Genovesi, che nel 2020 ricevette il premio Pozzale-Luigi Russo per un suo precedente romanzo dal titolo "Cadrò sognando di volare", o ancora "Matteotti" con Ottavia Piccoli di Stefano Massini, che in occasione della 60esima edizione del premio Pozzale curò dei laboratori di scrittura della memoria i quali poi hanno dato vita alla pièce teatrale "Madama Pozzale" sulla storia della frazione".

Il sindaco Alessio Mantellassi guarda anche oltre: "Si tratta di una proposta teatrale che fa parte di un più ampio processo di riorganizzazione dell’offerta culturale della città che come amministrazione ci siamo prefissati in questi due anni e mezzo che ci separano dall’apertura del nuovo teatro civico". Intanto alle 12.30 di ieri già 350 abbonati dello scorso anno avevano confermato il proprio posto (la prelazione scade oggi). Da sabato prossimo al martedì successivo scatterà invece la vendita dei nuovi abbonamenti con i seguenti orari: sabato dalle 9.30 alle 12.30, lunedì e martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. "Rispetto agli ultimi anni quando il prezzo era fermo alla stagione 2015-‘16, il costo di abbonamenti e biglietti ha subito un leggero aumento per consentire di mantenere il significativo livello di qualità della proposta" ha concluso l’assessore Bensi. "Oltre alla programmazione di spettacoli il nostro progetto di Residenza sviluppa attività laboratoriali per cittadini di ogni età, l’ospitalità di residenze temporanee per artisti che provengono da tutta Italia, progetti di promozione teatrale e le attività di produzione "Made in Empoli" che Giallo Mare porta in Italia e all’estero – dichiara Renzo Boldrini, direttore della compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro –. La cosa bella è che la domanda di teatro è in aumento".