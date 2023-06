Passeggiate, musica live e street food

Lo spettacolo del Circo Nero ha ufficialmente aperto ieri sera il programma dell’edizione 2023 di Gambassigena, una festa per adulti e bambini che animerà fino a domenica il parco comunale di piazza Roma a Gambassi Terme. Si tratta di una buona occasione per conoscere il borgo ed assaporare la natura che lo circonda. Durante tutti i giorni della manifestazione saranno infatti organizzate delle escursioni a piedi sulla nuova sentieristica dei percorsi trekking “I Casciani“, escursioni in bicicletta sulla via Francigena ed escursioni guidate a cavallo, anche per i più piccoli. Inoltre, tutte le sere spazio a street food, stand di birra, live music, dj set e spazio giochi per bambini con gonfiabili e luna park. Ogni giorno gli stand apriranno alle ore 18, con ingresso gratuito.

Per quanto riguarda i prossimi live show, stasera spazio alla Bantorma, a partire dalle 18, mentre alle 21,30 toccherà a Fama con successivo dj set, a cura di Supergori. Domani, invece, un unico concerto alle 21.30 con Zastava Orkestar (nella foto un componente della band) feturing Alberto MonsZastava Orkestar Balkanic Music form Maremma. Infine, domenica nuovo doppio appuntamento con Dj Miki a partire dalle 18 e in serata dj set a cura di Pietro Mancini.