Pasqua, la guida alle iniziative. Dal pic nic immersi nella natura fino al concerto a Serravalle

Se il meteo non tradisce, non c’è nulla di meglio del godersi le festività all’aria aperta. Chi resta in città per Pasqua e Pasquetta, può puntare su esperienze tra musica e natura, tutte baciate dal tepore primaverile. Domani e domenica? Tutti in fattoria con l’idea di organizzare un pic nic seguito da una visita agli animali.

Grandi e piccini potranno fare una passeggiata con le caprette al pascolo e sfruttare l’occasione per uno spuntino open air. L’iniziativa è organizzata da ’La fattoria nel bosco’ a Empoli (la prenotazione è obbligatoria al 380 3274505). Un posto magico dove Lia e Antonio accudiscono i loro animali; stare a contatto con la natura, accarezzare gli animali, dare loro da mangiare e saltare nel fango. Una proposta pensata soprattutto per i più piccoli. Ma c’è un altro appuntamento all’aperto da non perdere: la Pasquetta a Serravalle è con Stefano ‘Cisco’ Bellotti.

L’ex cantante dei Modena City Ramblers (che ha intrapreso da qualche anno la carriera da solista) sarà al parco cittadino per intrattenere il pubblico con ’Cisco, Riportando tutto a casa’. A partire dalle 17, un concerto a ingresso gratuito nel quale Cisco porterà una scaletta musicale speciale e una formazione sorprendente.

Sarà infatti accompagnato dalla sua band e da amici storici di lunga data. La serata si concluderà con ’Follo The Vibes Dj set’. L’evento promosso e organizzato da Lookmyart.event e associazione Jump Live - Cooperativa Sintesi Minerva, è patrocinato dal Comune di Empoli e di fatto aprirà la nuova stagione di iniziative culturali e musicali al parco di Serravalle. Un assaggio di Beat Festival aspettando l’estate. Per informazioni si può inviare una mail all’indirizzo [email protected].