Partito Comunista in campo: "Siamo la vera alternativa"

Continua la campagna elettorale del Partito Comunista per le prossime amministrative. L’inaugurazione della serie di incontri è avvenuta venerdì scorso al Circolo Arci Luigi Rossetti, per parlare di Cerreto Guidi comune in cui sarà presente, appunto, una lista del Pci con candidata a sindaco la capogruppo consiliare uscente del partito, Susanna Rovai, che in questi cinque anni ha ricoperto anche l’incarico di capogruppo di “Unione a Sinistra” nell’assemblea dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. La lista è composta da Vladimiro Spinelli, 56 anni, operaio (capolista); Elisabetta Wilkens, 77 anni, pensionata; Natalino Rinaldi, 68 anni, pensionato; Sandra Mazzantini, 60 anni, operaia; Sandro Cianti, 53 anni, guardia giurata; Arianna Brunori, 19 anni, studentessa universitaria; Roberto Spinelli, 77 anni, pensionato; Andrea Mazzoni, 53 anni, operaio; Marianna Gorpia, 57 anni, avvocato; Elisa De Felice, 25 anni, educatrice; Catia Faccenda, 61 anni, disoccupata; Mauro De Felice, 27 anni, operaio; Fabrizio Pedone, 59 anni, impiegato. "Il Pci è alternativo al Pd e ad una falsa sinistra", dicono gli stessi.