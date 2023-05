Parisi è cittadino onorario Il premio Nobel elogia Vinci "Entusiasta di essere qui"

Un premio Nobel per la fisica cittadino onorario di Vinci. Si tratta del professore Giorgio Parisi che ieri ha ricevuto il conferimento al teatro di Vinci nel corso di una cerimonia molto partecipata. "Sono lieto dell’opportunità di venire a Vinci di persona e di conoscere questa città - ha detto Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi -. Mi onora profondamente l’assegnazione della cittadinanza onoraria del luogo dove è nato Leonardo". Tante persone hanno partecipato all’evento, durante il quale Parisi è stato intervistato dal giornalista Rai Federico Monechi. Tra loro, il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani e il senatore dem Dario Parrini, che hanno tenuto un breve discorso dopo il sindaco Giuseppe Torchia.

Parisi, si legge nelle motivazioni della decisione presa dal consiglio comunale, è "uno scienziato che non ha perso di vista il rapporto con la società: non solo un docente e ricercatore universitario, ma anche una persona attiva e interessata alle dinamiche e ai problemi della collettività". E ancora: "Parisi incarna l’idea che il pensiero scientifico e la cultura umanistica non siano affatto due saperi antitetici, ma possano – anzi, debbano – convivere e integrarsi in armonia". Un’unione, quella tra scienza e cultura, che Vinci conosce bene grazie al Genio di Leonardo. "Giorgio Parisi non è solo un premio Nobel - ha commentato il sindaco di Vinci Torchia - ma una personalità che sta dando un grandissimo contributo al rapporto tra pensiero scientifico e cultura umanistica. Noi siamo orgogliosi di averlo come concittadino, seguendo un percorso che lega questa terra a grandi persone che riescono a rendere alto il nome dell’Italia nel mondo. Questa per noi è una giornata speciale, siamo davvero felici".