Parco riqualificato a Capraia. Ecco il progetto intercomunale

Un progetto che mira a promuovere e migliorare l’accessibilità e la partecipazione alle attività negli spazi pubblici, portato avanti insieme al Comune di Empoli ed al Comune di Montelupo e in larga parte finanziato con fondi regionali. È quel che prevede il progetto "Piuma" ovvero "Parchi innovativi universali mobili e accessibili" da oltre 270mila euro complessivi (230mila dei quali coperti dalla Regione, con i tre Comuni che co-finanzieranno il resto, ndr) che per quanto riguarda Capraia e Limite interesserà il parco di via Guido Rossa attraverso la realizzazione di aree ludiche e sportive. Il Comune contribuirà sul piano economico con 5mila euro, con Empoli che sarà invece capofila della triplice operazione. Il progetto si completa con la realizzazione di un "box universale" mobile (nel quale si prevede al suo interno una zona calma, una zona spogliatoio e una zona a servizi igienici) che potrà essere spostato da Capraia agli altri due spazi a Montelupo ed Empoli a seconda delle esigenze.