Parchi più belli con scivoli, altalene e una teleferica

Attrezzature da gioco rinnovate in parchi, giardini e scuole di Montespertoli. Il Comune ha fatto la lista della spesa, per un ammontare di 35.000 euro. Dunque: una "casetta" per i giardini della materna "Montalcini", una torre scivolo per il giardino pubblico di via Pacinotti a Montagnana; analoga torre scivolo per il giardino di Lucignano e

un’ulteriore per il parco di piazza Caduti nei Lager a Montespertoli; poi un’altalena per l’area verde in Largo Fermi, una teleferica - che attira la curiosità di tanti bambini - per il giardino pubblico della zona dell’ex campo sportivo di Baccaiano. Già nel recente passato, in altre zone e ancora a Montagnana, il Comune aveva provveduto a sostituire giochi vecchi - ormai obsoleti e che rischiavano di creare problemi di sicurezza - con quelli nuovi. E ad aggiungerne altri. Le attrezzature sono state appena ordinate: nei prossimi giorni verranno installate e saranno quindi a disposizione dei piccoli e delle famiglie.