La protesta della sosta a Empoli: “Infermieri in trasferta pagano il parcheggio con la tariffa piena”

Empoli (Firenze), 22 febbraio 2025 – Dover coprire un turno di lavoro all’ospedale San Giuseppe se si è in carico ad un altro distretto potrebbe risultare svantaggioso in termini economici. Il problema è il parcheggio. Sì, perché chi viene da fuori non ha lo stesso trattamento tariffario applicato dal gestore Empoli Salute di cui godono i dipendenti in servizio al presidio di viale Boccaccio. A denunciare questa disparità è la Funzione pubblica Cgil Firenze Empoli spiegando tutti gli oneri ma anche i disagi che le lavoratrici e i lavoratori ’in trasferta’ sono costretti a subire.

Sabrina Leto Fp Cgil Empoli Firenze

“Come i lavoratori dei servizi in appalto – spiega Sabrina Leto delegata Asl Toscana Centro della Fp Cgil Firenze Empoli – anche tutti gli operatori socio-sanitari che vengono chiamati a coprire turni al San Giuseppe sono costretti a pagarsi il parcheggio a tariffa piena perché Empoli Salute non fornisce loro la card come hanno a disposizione tutti i dipendenti in carico al presidio. La tessera in convenzione permette di accedere al parcheggio multipiano e all’altro parcheggio interno a un euro al giorno. Ma né ai lavoratori degli appalti né ai sanitari degli altri presidi il gestore vuole concedere questa card. Risultato? Pagare la sosta a tariffa piena o parcheggiare oltre la rotonda nel parcheggio gratuito di Avane con tutti i rischi che questo comporta”.

La delegata Asl Toscana Centro della Fp Cgil Firenze Empoli scende nel dettaglio, facendo alcune simulazioni. “Se sono, per esempio, un’infermiera in carico all’ospedale di Fucecchio e vengo chiamata a coprire un turno al San Giuseppe e volessi parcheggiare all’interno del complesso ospedaliero, per essere più sicura e più vicina, mi ci vogliono almeno 5 euro di sosta. Fermo restando che trovi posti liberi. Se invece – prosegue Leto – decidessi di lasciare l’auto fuori dalla struttura, sulle strisce blu, devo mettere in contro all’incirca 6/7 euro di parchimetro. E anche in questo caso trovare uno stallo libero non è certo facile considerando che molti posti sono occupati anche dai residenti”. L’alternativa più economica è sicuramente quella di parcheggiare ad Avane. “Lì la sosta è gratuita ma raggiungere il parcheggio, soprattutto nelle ore notturne, è poco sicuro perché il tratto da percorrere non è completamente illuminato, senza contare che le auto parcheggiate a Avane hanno subìto più volte atti vandalici”. In definitiva la Funzione pubblica Cgil Firenze Empoli chiede a Empoli Salute un trattamento uguale per tutti.

“Tutte le lavoratrici e i lavoratori del San Giuseppe dovrebbero avere la stessa convenzione. Avere cioè – conclude Leto – la possibilità di parcheggiare con un euro al giorno e solo per l’effettivo utilizzo del posto auto”. La delegata della Fp Cgil Firenze Empoli ci tiene anche a manifestare piena vicinanza e sostegno alle operatrici dei servizi in appalto al San Giuseppe che da 15 anni sono costrette a cambiarsi in un container posto sul retro del presidio ospedaliero. Nel box posizionato dietro l’ospedale il personale - circa novanta donne - ha a disposizione pochissimi armadietti. I bagni sono ricavati in spazi piccolissimi e anch’essi sono in numero limitato in rapporto al personale. Per non parlare delle docce con le tende di plastica, in parte lacerate e in alcuni casi assenti. A denunciare il caso sono state le rsa e rls Filcams Cgil.