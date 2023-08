Palio del Cerro, quattro contrade pronte alla sfida

Cerreto Guidi (Firenze), 18 agosto 2023 - Mancano poco più di due settimane alla singolar tenzone tra le quattro Contrade. Il Palio del Cerro si prepara a tornare con la sua grande sfilata rinascimentale e gli avvincenti giochi storici: il tutto dinanzi alle scale del Buontalenti della Villa Medicea di Cerreto Guidi. Il 2 settembre è il giorno tanto atteso e nella settimana che precede e in quella che segue l’evento, è ricco e variegato il calendario di appuntamenti. Prima di entrare nel vivo della 54° edizione della manifestazione, ci saranno le prove che prenderanno il via lunedì 28 agosto in piazza Vittorio Emanuele.

Dopo il lancio dei cerchi, martedì le squadre si cimenteranno negli allenamenti per il tiro con la balestra, mercoledì dalle 10 alle 18 invece, via alla 77esima edizione del gran premio ciclistico Comune di Cerreto Guidi. Il 30 alle 21 avanti con le esibizioni coloratissime di musici e sbandieratori delle quattro contrade, seguite dalla consegna dell’ambito Cerrino d’Oro. Giovedì 31 alle 21 c’è la processione religiosa, che cederà il passo alle 22 nel giardino antistante la villa medicea alla presentazione e alla benedizione dei Cenci: uno dei momenti più attesi, durante il quale saranno svelati i drappi da consegnare ai vincitori. Sabato 2 alle 21 è il gran giorno.

Il corteo storico con la corte medicea, le dame e i cavalieri, i musici, e le squadre pronte a contendersi la vittoria sfileranno per le vie del centro storico. Protagoniste Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Porta Al Palagio e Santa Maria al Pozzolo che si sfideranno in cinque giochi d’altri tempi. Dal tiro alla fune alla corsa nella bigoncia, il divertimento è assicurato. Il giorno successivo il centro ospiterà la Fiera di Santa Liberata ma i festeggiamenti proseguiranno fino al 10 settembre. E c’è un altro appuntamento da segnare in calendario. E’ quello del 9 settembre, con il Palio dei ragazzi che si terrà alle 22 in piazza Umberto I, dedicato ai cerretesi under 12.