Palazzo da ’Leggenda’. La biblioteca dei piccoli adesso apre le porte. Più spazio alla lettura

di Ylenia Cecchetti

EMPOLI

Il progetto è nato come spin-off di Leggenda, il Festival della lettura e dell’ascolto che dal 2018 ad oggi ha coinvolto migliaia di piccoli lettori in incontri con autori e laboratori. Ora, "Palazzo Leggenda" è realtà. Un luogo magico, tutto da vivere; una torre medievale e un grande camino dove immergersi nella lettura e sognare in grande lasciandosi trasportare dall’immaginazione. È tutto pronto, il taglio del nastro è venerdì 26 gennaio, alle 10, in via Paladini. Accanto alla biblioteca comunale "Renato Fucini", nel cuore del centro empolese, sorgerà uno spazio riservato ai ragazzi e alle ragazze fino ai 18 anni. Un centro culturale, di informazione e di apprendimento dal quale si potrà accedere ad informazioni, programmi e servizi adatti alle varie età e capacità, nelle lingue della comunità multiculturale dei bambini, delle loro famiglie e dei caregiver.

Una tessera in più nel puzzle della rigenerazione urbana, che sta cambiando a piccoli passi il volto della città. Palazzo Leggenda occuperà infatti gli spazi recuperati dell’edificio dell’Ex Convitto Infermieri, all’interno del complesso dell’ex San Giuseppe, che affaccia in piazza del Popolo. A dominare la biblioteca, la Torre dei Righi, memoria della cerchia muraria trecentesca. Un vero e proprio polo multidisciplinare aperto alla città, insomma, che tra un paio di giorni sarà fruibile dai giovani empolesi e dalle loro famiglie. Qualche anticipazione: al piano terra ci sarà l’Urban Center cittadino, con spazi per la partecipazione collettiva e l’inclusione sociale, mentre nei piani superiori è stata organizzata la Smart Library. Oltre ai libri, al primo piano, dedicato alla fascia 0-6 si troveranno supporti multimediali per la lettura e lo svago, il gioco e l’ascolto. Una grande sala sarà destinata alle conferenze per genitori e insegnanti, e poi, in uno spazio ricavato nell’ antica torre medievale, l’area dedicata al fasciabimbi e all’allattamento. Al secondo piano, spazi pensati per i lettori dai 7 ai 12 anni, con sale anche per la visione di filmati. Tra le curiosità, una splendida area narrazione con tanto di camino, sempre ricavato dal piano della torre medioevale. Dal terzo piano, tutto per i 13 -17 anni; si legge con vista sui tetti della città. Il vertice della torre sarà utilizzato come punto di osservazione per attività scientifiche all’aria aperta.

"Palazzo Leggenda è la sintesi della visione politica che abbiamo cercato di tradurre nel governo della città in questi anni - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Un recupero degli spazi eseguito con un obiettivo chiaro, cioè creare l’occasione di crescita delle relazioni tra le cittadine e i cittadini e in particolare per i bambini, i ragazzi e le famiglie. Palazzo Leggenda diventerà da subito uno dei luoghi più belli e più vissuti dai nostri bambini". L’edificio sarà il cuore del Festival Leggenda. L’operazione ha avuto un costo di 1, 8 milioni di euro e rientra nel progetto "Hope - Home of People and Equality".