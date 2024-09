Palazzo a fuoco, restano i disagi. Famiglie senza un alloggio: "Stiamo allestendo nuovi spazi"

I due nuclei familiari accolti all’interno della scuola elementare di via Pascoli potranno restarvi indicativamente sino alla fine della settimana. Il Comune, nel frattempo, sta allestendo un’altra sistemazione provvisoria in un immobile di proprietà comunale che verrà proposta a tutte e sei le famiglie che risiedevano nella palazzina di via Berlinguer danneggiata dalle fiamme lo scorso giovedì. L’incendio ha richiesto ai vigili del fuoco un impegno di quattro ore per domare le fiamme e, stando a quanto si legge in un’ordinanza, il fuoco ha interessato "la parte esterna del balcone del terzo piano, del tetto sovrastante e il cavedio di aerazione posto in parete attiguo allo stesso terrazzo".

I tecnici di Publicasa stanno quantificando i danni (che ammonterebbero comunque a qualche centinaia di migliaia di euro) e pianificando gli interventi di messa in ripristino, per i quali non sono state comunicate tempistiche precise. Potrebbero in linea teoria passare settimane prima che il complesso che ospita dieci appartamenti a canone calmierato possa tornare agibile. E non è escluso che i sei nuclei che vi vivevano non possano, nel lungo periodo, trovarsi in maniera autonoma una sistemazione definitiva prendendo altrove un nuovo appartamento in affitto. "Posso dire che siamo in contatto costante con le famiglie – ha concluso il sindaco Paolo Pomponi – e considerando la persistente situazione di emergenza, stiamo allestendo ulteriori spazi in locali adeguati per metterli temporaneamente a loro disposizione".