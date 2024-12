Palazzina a fuoco. Sei persone senza casa ospiti a Villa Serena

A poco più di tre mesi dall’incendio che ha danneggiato la palazzina ad affitto calmierato di via Berlinguer a Montaione, sono tre i nuclei familiari che non hanno ancora avuto modo di trovare un nuovo alloggio. Si tratta di sei persone per le quali il Comune ha temporaneamente ricavato spazi nel complesso della Rsa di Villa Serena: potranno rimanervi indicativamente sino al prossimo 31 dicembre (a meno che non trovino altre sistemazioni) con l’eventuale possibilità di prolungare ulteriormente il soggiorno qualora la situazione emergenziale lo richiedesse. Del resto, Publicasa aveva fatto già sapere che per far sì che l’edificio aggredito dalle fiamme la scorsa estate nel quale vivevano sedici persone (dieci delle quale già trasferitesi altrove in autonomia, ndr) tornasse agibile, sarebbero serviti dai sei ai nove mesi. I danni ammontavano a circa 120mila euro (secondo una prima stima) ed era emersa la necessità di intervenire sul tetto.