Pala al posto del pallone. Il gesto del Limite Juniores

CAPRAIA E LIMITE

Nessun pallone che rotola sul rettangolo verde. Guanti e pala al posto di scarpini e muta da gioco. Hanno passato così la loro domenica pomeriggio alcuni componenti della squadra Juniores della società calcistica Limite e Capraia, che si sono recati insieme al proprio allenatore Alberto Lucci e al dirigente responsabile Giacomo Baroncelli a portare il proprio aiuto a Campi Bisenzio, per spalare e ripulire la zona più colpita dall’alluvione dello scorso 2 novembre. "É stata una bella esperienza e ringraziamo il presidente Maurizio Tramacere Falco, il suo vice Alessio Michelucci e il direttore generale Francesco Safina, che hanno reso possibile questa iniziativa – spiega Baroncelli – così come ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi che si sono resi disponibili per dare una mano a chi in questo momento a più bisogno. Inoltre, vorrei ringraziare anche tutti i genitori per la colletta che hanno organizzato e che ci ha permesso di raccogliere generi alimentari e di prima necessità, che poi abbiamo consegnato alla popolazione di Campi Bisenzio in questa circostanza".

La proposta è partita proprio dalla formazione Juniores del sodalizio limitese, che in momento di così grave difficoltà per gran parte della nostra regione non sono voluti rimanere con le mani in mano, ma hanno manifestato il loro desiderio di poter aiutare chi è rimasto pesantemente colpito da questa alluvione, coinvolgendo poi tutta la società. Un bel messaggio di solidarietà da parte dei giovani, che hanno dimostrato di non pensare esclusivamente a divertirsi, ma di possedere anche profondi valori.

Si.Ci.