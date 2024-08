Padule sotto il livello. Vietato togliere acqua. Multe ai trasgressori

Sarà vietato attingere acqua dal Padule ogni volta che verrà comunicato dal Consorzio Basso Valdarno il superamento della soglia di preallarme relativa alla portata delle acque. In sostanza, quando il livello del canale Usciana sarà inferiore alla soglia fissata ad un’altezza di 15 centimetri misurata al Ponte di Cavallaia. E al personale della polizia municipale e delle altre forze di polizia è già stato dato mandato di intensificare il monitoraggio del territorio sotto questo aspetto, al fine di individuare e sanzionare gli eventuali trasgressori.

Lo ha fatto sapere il Comune di Fucecchio, comunicando inoltre la sospensione delle licenze di attingimento (come prescritto nelle autorizzazioni rilasciate dal Circondario Empolese Valdelsa) fino a nuova comunicazione da parte del Consorzio, riguardante il rientro nei limiti di portata minimi per la vita della fauna ittica. Misure che riguardano anche i cacciatori: in base al "Protocollo di intesa per la gestione della portata di minimo deflusso vitale delle acque del Padule di Fucecchio" approvato nel 2010, non potranno essere effettuati prelievi dalle acque del Padule ai fini degli appostamenti di caccia fino a che il livello dell’acqua non abbia raggiunto la soglia di sicurezza di 0,25 metri. Il limite minimo per l’attingimento ad uso irriguo è invece di 0,15 metri: al di sotto di tale valore non è consentito prelevare acqua.

Considerando che a causa delle alte temperature dei giorni scorsi questa soglia non viene a quanto pare più superata dallo scorso 26 luglio (0,13 metri il valore registrato ad esempio ieri, stando a quanto si evince dal sito del Comune, ndr) il divieto è in vigore. E in virtù di questi riscontri, in questo periodo il Comune di Fucecchio intensificherà le azioni di vigilanza, "al fine di individuare i prelievi abusivi dalle acque del Padule".

G.F.