Pacini, avanti con la cultura. Rinnovata la concessione. Tocca al Teatrino dei fondi

La notizia era nell’aria anche alla luce dell’aggiudicazione provvisoria della scorsa estate, ma la conferma è arrivata nei giorni scorsi: il Teatrino dei Fondi continuerà a gestire il Nuovo Cinema Teatro Pacini sino al 2031. La concessione avrà durata settennale e dovrebbe consentire una miglio pianificazione degli eventi, anche perché questo 2024 giunto ormai nel suo ultimo trimestre rappresenta l’anno del decennale per il Pacini. La struttura attuale venne infatti inaugurata il 18 ottobre del 2014 (a quasi tre decenni dalla chiusura) e conta duecento posti a sedere, oltre al foyer e alla zona libreria.

"È stata espletata la nuova gara di concessione della gestione del teatro ed è stata vinta dal gestore uscente – ha commentato il sindaco Emma Donnini, a tal proposito – sarà sicuramente assicurata, anche per i prossimi anni, una buona programmazione teatrale, di grande qualità, con attenzione al teatro bambini e ragazzi e alla realizzazione di laboratori teatrali, insieme all’attività del cinema. L’amministrazione è soddisfatta del risultato per continuare ad avere un luogo molto importante per le attività culturali della nostra città". Per quanto concerne le proiezioni cinematografiche, è stato reso noto qualche giorno fa il programma valido sino al prossimo mercoledì. Sul fronte teatro sono invece stati annunciati i primi spettacoli rivolti soprattutto ai giovanissimi: dal 27 novembre prossimo alle 10 andrà in scena “Il Mago di Oz“, mentre il 16 dicembre alla stessa ora sarà la volta di “Una ricetta di Natale“.