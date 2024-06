Ottocento bambini in campo. Sfida a colpi di fair play. Vincono i valori e il rispetto

EMPOLI

"Un progetto che, sia pur tra varie integrazioni ed interruzioni, portiamo avanti dal 1996. E che si pone l’obiettivo di sempre: trasmettere agli alunni i valori dell’altruismo, del gioco di squadra e del rispetto reciproco che derivano dallo sport". La docente Enza De Mare ha così descritto l’iniziativa che due giorni fa ha visto circa ottocento scolari della primaria, in rappresentanza di cinque scuole dell’istituto comprensivo Empoli Est ("Leonardo Da Vinci", "Giosuè Carducci", "Jacopo Carducci" Pontorme, "Cristoforo Colombo" di Ponzano e "Serravalle") praticare diverse attività sportive all’interno del Castellani. Si trattava della giornata conclusiva dei progetti "Scuola Attiva Kids" del Coni, "Sport e Amicizia" e "Giococalciando", messi in piedi con la collaborazione delle società sportive del territorio. I partecipanti si sono sfidati a turno e hanno avuto la possibilità di provare basket, ginnastica, calcio e pallavolo sotto gli occhi del dirigente scolastico Marco Venturini, della sindaca Brenda Barnini, dell’assessore allo sport Fabrizio Biuzzi e dei referenti di Sport e Salute Alessandro Viti e Claudio Certosini. Con l’agonismo che è passato in secondo piano. "Non si trattava di una competizione: non c’era nessuna gara – ha precisato De Mare, referente dell’evento insieme alla collega Francesca Benedetti – ma solo il piacere di stare insieme. Abbiamo organizzato l’iniziativa secondo un sistema di rotazione per far sì che ogni alunno si cimentasse insieme ai compagni nei vari sport e che tutti loro si incontrassero a turno".

La manifestazione si è aperta intorno alle 9, quando tutti i bambini sono entrati nello stadio e hanno cantato l’inno di Mameli dopo aver raggiunto il centro del campo. Al termine dei saluti istituzionali, i giovanissimi delle classi prime, seconde e terze si sono diretti verso la pista davanti alle tribune, dove erano state allestite le postazioni-gioco e sport dagli esperti del Coni che hanno li hanno accompagnati ed istruiti durante la pratica sportiva. Le classi quarte e quinte hanno svolto i medesimi esercizi, ma dalla parte della Maratona. Alla fine ad ogni partecipante è stato consegnato un attestato di partecipazione e dei gadget. "È stata una giornata di festa e siamo certi che per gli alunni si sia rivelata un’esperienza formativa – ha concluso De Mare – Per questo vogliamo riproporla anche il prossimo anno".