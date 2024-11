Opere e verifiche contro le piogge: "Ecco il piano per caditoie e fossi"

"Come detto più volte non ci siamo fermati dal chiedere priorità alle manutenzioni, soprattutto nei punti critici evidenti dopo gli eventi alluvionali. Stiamo svolgendo la pulizia delle caditoie sul territorio comunale per quanto riguarda le aree di competenza comunale, a fronte di una spesa di 25mila euro, e sollecitando i privati alla pulizia dei fossi". Lo ha fatto sapere la sindaca Simona Rossetti, facendo così il punto della situazione per quanto riguarda gli interventi minori in corso e quelli programmati in materia di riduzione del rischio idrogeologico.

Un tema avvertito come prioritario anche dalla cittadinanza, alla luce dell’alluvione dello scorso anno e dall’acquazzone che lo scorso settembre ha portato all’allagamento di alcune zone di Stabbia (e di via dell’Acquerata, sulla quale è previsto un lavoro da circa 35mila euro). "Effettueremo anche un’opera di pulitura di un tratto della Goraccia in attesa che venga presa in carico dal Consorzio, come richiesto più volte – ha aggiunto – mentre è in corso la verifica e la pulizia della rete fognaria, come richiesto ad Acque spa: si parla di via Sakharov, via Imre Nagy, via Bercilli, via Rosa, via Gramsci e via della Repubblica".

I prossimi lavori sotto questo profilo riguarderanno via della Ruga, via Provinciale Francesca, via del Serraglio, via della Goraccia, con quest’ultima strada che sarà oggetto anche delle prossime videoispezioni insieme a via Bercilli e alla via Provinciale Francesca.

"È infine in corso la riprofilatura dell’alveo del torrente Vincio nei pressi del ponte di Masino – ha concluso Rossetti – richiesta al Genio Civile e affidata al Consorzio". Pochi giorni fa, l’amministrazione comunale aveva infine annunciato l’inizio dei lavori di messa in sicurezza di via Ildebrandino: un’operazione da circa 580mila euro, che partirà nelle prossime settimane e porterà a una serie di modifiche temporanee alla viabilità che saranno rese note a breve.

Giovanni Fiorentino