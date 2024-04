Operatore di call center per sviluppo portafoglio

Si ricerca operatore/operatrice call center da inserire nell’organico di azienda nel comune di Montelupo. La risorsa ricoprirà diverse mansioni, tra cui presa appuntamenti tramite telefono e pc, per sviluppo portafoglio agenti di vendita settore telecomunicazioni. Offerto contratto di lavoro part time 20 ore settimanali, con orario dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oppure dalle 14 alle 18. Offerto contratto di assunzione a norma di legge, a tempo determinato. Non sono previste provvigioni, ma garantito bonus mensile con raggiungimento obiettivo. Gli interessati possono inviare il cv tramite mail ([email protected]) o su whatsapp al 3509293886, oppure telefonare in azienda negli orari 9.30-17.30 dal lunedì al venerdì. Scadenza il 21.