Open day e posti disponibili Ecco come e chi può accedere

I nidi tra tempo di iscrizione e posti disponibili. I Comuni stanno informando i cittadini. A Cerreto Guidi è possibile presentare la domanda da sabato prossimo al 30 aprile. Le iscrizioni sono riservate ai bambini che compiono un anno entro il 31 agosto (per l’inserimento nei mesi di settembre-ottobre) e ai bambini che compiono un anno dal 1 settembre al 31 dicembre 2023 (per l’inserimento nel mese di gennaio 2024) residenti nel Comune di Cerreto Guidi.

Qualche dettaglio. All’asilo nido "Pappa e Ciuccio" di Stabbia, sono disponibili 20 posti, di cui 6 a tempo normale e 14 a tempo corto. All’asilo nido "Il Lupo e il Grillo”" di Bassa sono invece disponibili 7 posti, di cui 4 a tempo normale e 3 a tempo corto. Per iscrivere i bambini ai nidi d’infanzia comunali, entrambi i genitori, devono compilare la domanda esclusivamente on line. Qualora i genitori si trovino in difficoltà nella registrazione e compilazione della domanda, possono prendere un appuntamento con l’Urp.

Il personale educativo incontrerà i genitori per presentare i servizi alla prima infanzia del Comune di Cerreto Guidi. Gli incontri sono organizzati con appuntamento. OpeN day giovedì 13 aprile dalle 17 alle 18,0 e Sabato 15 aprile dalle 10 alle 12.

Il Comune di Montaione fa sapere che i posti a disposizione sono 30 per bambini e bambine da 6 a 36 mesi di età (alcuni sono riservati ai bambini che proseguono dall’anno educativo precedente): 16 a tempo lungo con orario 7.30-17.30 e 14 a tempo corto con orario 7.30-14.30. La domanda può essere presentata per i bambini nati dal primo gennaio 2021 e dovrà essere inviata all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 29 aprile. Il bando completo e il modello per la domanda sono scaricabili dal sito internet del municipio.