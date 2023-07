Onori al sistema di Protezione civile "Un encomio per tutti i volontari"

Un ricnoscimento alle donne e agli uomini che si impegnano per il territorio. Una serata dedicata alla Protezione civile e ai suoi protagonisti, così da sensibilizzare sui contenuti del piano di Protezione civile intercomunale e sulle buone pratiche da seguire. Al Palazzo delle Esposizioni di Empoli si è svolto il consiglio comunale in sessione aperta, con all’ordine del giorno il conferimento dell’encomio solenne alle associazioni di volontariato che fanno parte del sistema di Protezione civile. Un modo per tributare loro un ringraziamento per l’attività di fondamentale importanza svolta in emergenza e nel quotidiano. Nell’occasione è stato infatti conferito l’encomio solenne a Croce Rossa Italiana, Misericordia di Empoli, Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, Società Italiana Cani di Salvataggio e Vab Vigilanza Antincendi Boschivi di Limite sull’Arno: un conferimento approvato all’unanimità dai gruppi consiliari presenti.

La serata si è aperta con i saluti del presidente del consiglio comunale, Alessio Mantellassi, pronto a ricordare "Franco Lisi, una persona che si è spesa per il volontariato, nel volontariato e che si è spenta oggi (lunedì, ndr) – ha detto –: la sua storia introduce bene il tema di stasera, tutto si basa sul filo comune della generosità. Dedichiamo questo consiglio a tutte le associazioni che si mobilitano ogni qualvolta c’è un bisogno per la popolazione".

È seguito l’intervento del sindaco Brenda Barnini, che ha ricordato che "nel mio primo mandato, nel 2016, anniversario dell’alluvione di Firenze, decidemmo di assegnare il Sant’Andrea al sistema di Protezione civile - ha detto –: quella decisione, spontanea e frutto di una consapevolezza che cresceva in me da sindaca, è stata un grazie a ciò che era stato. Questo encomio è un abbraccio collettivo che la città vuole dare a ciascuno di voi e a ciascuna delle vostre associazioni".