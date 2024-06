EMPOLI

Doppio appuntamento a chiudere questo mese di giugno con la rassegna "Estate in musica", promossa dall’associazione Il Contrappunto. La prima serata è domani alle 21.15 al Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa, con omaggio a Puccini, Busoni e Brogi nel centenario della loro scomparsa. Sul palco si esibiranno il soprano Marina Fratarcangeli e il baritono Carlo Morini, accompagnati al pianoforte da Cesare Castagnoli. Dopo aver debuttato nel 1988 Marina Fratarcangeli ha cantato nelle maggiori opere liriche nei più grandi teatri d’Italia e non solo (Germania, Francia, Giappone), mentre Morini oltre ad aver vinto alcuni importanti concorsi ed essersi esibito sui più importanti palcoscenici italiani ed esteri, ha anche interpretato svariati ruoli fra i più importanti della corda baritonale. Infine Castagnoli è un apprezzato pianista pisano, docente della scuola Verdi, che svolge una brillante carriera in Italia e all’estero. Domenica, invece, si torna nel Chiostro della Collegiata Sant’Andrea in piazza Farinata degli Uberti a Empoli, per il concerto "I percussionisti del Contrappunto". Sempre alla stessa ora i protagonisti a saranno il duo pianistico Umberto Ruboni-Eunmi Park, che eseguiranno opere di Ravel, Gershwin e Debussy.