Oltre mille visitatori nei musei La sorpresa del week end di Pasqua "Come a teatro: buona la prima"

Erano attesi e, complice il bel tempo, sono tornati. Strade e piazze gremite e code davanti ai musei. I visitatori - italiani e stranieri - hanno scelto il week end di Pasqua per inaugurare la stagione turistica 2023. È stato un vero e proprio boom di presenze quello registrato nell’ultimo fine settimana a Certaldo. Da sempre il weekend delle festività pasquali rappresenta l’avvio della stagione turistica e anche quest’anno è arrivata la conferma, con numeri di ingresso ai musei comunali da record. Sono state 255 le persone in visita sabato, 318 nella giornata di domenica e 565 per Pasquetta, per un totale di 1.138 biglietti staccati. "Già nei primi mesi dell’anno - ha commentato con entusiasmo il sindaco Giacomo Cucini - abbiamo avuto numeri di ingresso ai musei che ci hanno permesso di essere ottimisti verso la stagione turistica e i dati dello scorso fine settimana confermano un trend positivo. Insomma, come si dice a teatro, buona la prima".

Una proposta vincente, tra Casa Boccaccio e Palazzo Pretorio, arricchita dalla fresca inaugurazione dell’ufficio informazioni turistiche in piazza Giulio Masini, nei locali della stazione ferroviaria. L’ex biglietteria gestita dalla Pro Loco si è fatta trovare pronta in questo primo weekend di festività. Obiettivo, diffondere e valorizzare a livello turistico il territorio. Una novità importante per Certaldo e per i turisti che arrivati in taxi o in treno alla stazione hanno subito avuto la possibilità di trovare informazioni utili per muoversi nel borgo. Pasqua archiviata, ma le occasioni culturali non finiscono qui. Se a Palazzo Pretorio è stato possibile ammirare la mostra "Art is easy", a Casa di Boccaccio, tra le mura care all’autore del Decameron, si può ancora visitare l’ "Omaggio a Giovanni Boccaccio, dieci + 1", ovvero il Decameron nelle opere degli artisti del 900 presenti nella collezione d’arte comunale. Dal mese di aprile i musei comunali certaldesi sono passati all’orario estivo e sono quindi aperti ogni giorno. Fino al 31 ottobre coloro che vorranno visitare Palazzo Pretorio e Casa Boccaccio potranno farlo tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 19. Il Museo del chiodo resta invece visitabile su richiesta da fare direttamente alla biglietteria di Palazzo Pretorio al momento dell’acquisto del biglietto.