Olio, serve più produzione locale. Ecco il progetto che darà la svolta

MOntespertoli, 21 novembre 2023 – Da Olea 2023 a è stato presentato MontEspertOLIO, il progetto regionale finanziato dalla Regione. L’obiettivo? Potenziare la produzione di olio extravergine di oliva del comune di Montespertoli (quest’anno di meno, ma ottimo per qualità). Sperimentazione prevista per 24 mesi. Organizzato dal Comune in collaborazione con la Federazione Strade del Vino dell’Olio e dei Sapori di Toscana e con la partecipazione di Slow Food Empolese Valdelsa, Olea Project 2023 ha presentato 14 aziende agricole del territorio: Solaia, Tenuta Maiano, Cantina sociale Colli Fiorentini, Valleprima, Fattoria di Trecento, Le Terre di Poldo, Podere della Falcole, Tenuta Barbadoro, Montalbino, Podere San Michelino, Podere Ghiole, La Leccia, Podere Guiducci e Tenuta Colei Aula. Grande successo, dopo i problemi degli anni scorsi dovuti al Covid19. Esattamente come già successo per il vino, si sono affacciati clienti cinesi (circostanza confermata anche da fonti comunali). Frontiera da esplorare.

Il Centro "I Lecci" è stato il cuore pulsante dell’universo dell’olio ‘Evo’, dove cultura, gusto e tradizione si sono fusi in un’esperienza indimenticabile. Torniamo al progetto: il nucleo consiste nell’intraprendere azioni mirate a valorizzare il prodotto di partenza, l’olio extravergine di oliva, elevando la sua qualità intrinseca. Questo "core product" rappresenta il massimo livello qualitativo, fungendo da base solida su cui costruire ulteriori livelli di valore.

«Questa iniziativa non è un punto di arrivo per Olea, ma costituisce il lancio di una nuova fase di crescita e innovazione nel settore olivicolo di Montespertoli", ha affermato il sindaco delegato Alessio Mugnaini. Sabato 18 novembre, è stata inaugurata la mostra "OlioNostro 2023: lontani ma vicini", uno sguardo sul popolo Saharawi, coinvolgendo i bambini delle scuole in un progetto solidale. La serata di sabato si è conclusa con la cena del Frantoiano a cura del Gruppo Novecento, andata sold out, e che ha devoluto parte del ricavato all’Emporio Solidale di Montespertoli, accompagnata dalla musica dal vivo di Francesco Giorgi Trio.