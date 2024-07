Bettiol, le Olimpiadi per sognare. Castelfiorentino freme per la gara

Castelfiorentino (Firenze), 26 luglio 2024 – La classica sfilata delle nazioni con la tradizionale accensione del braciere durante la cerimonia di apertura odierna lungo la Senna aprirà ufficialmente l’Olimpiade di Parigi 2024, 33esima edizione dei giochi a cinque cerchi, sebbene già da un paio di giorni abbiano preso il via alcune discipline come calcio maschile e femminile, rugby a sette e tiro con l’arco. Alle nostre latitudini, però, l’attesa è tutta per il debutto di sabato di Alberto Bettiol. Il ciclista di Castelfiorentino, capitano della squadra azzurra delle due ruote e campione italiano in carica ma reduce da un ritiro al Tour de France nel corso della 14esima tappa, sarà infatti ai nastri di partenza insieme a Filippo Ganna della cronometro individuale maschile con start previsto per le 16.32. Orario in cui nel paese valdelsano tanti tra amici e tifosi si ritroveranno presso il Circolo Arci Il Bastione di via Giuseppe Verdi per guardare insieme alla tv la prova del proprio beniamino.

“Stiamo lavorando a organizzare qualcosa per seguire al meglio l’avventura olimpica di Alberto - racconta Federico Fioravanti del Circolo - anche se penso che per la crono non allestiremo grandi cose, mentre molto probabilmente riusciremo ad organizzare qualcosa in più per la prova in linea di sabato 3 agosto. In ogni modo prevedo che al circolo saranno presenti tanti amici e tifosi per vedere tutti insieme la gara in televisione”.

“Diciamo che le scorse olimpiadi, quelle del 2020 a Tokyo in Giappone, hanno avuto più clamore - conclude Fioravanti - perché a causa del fuso orario abbiamo aperto il circolo alle quattro di mattina, cosa abbastanza inusuale, per seguire la corsa di Alberto”.

Nella competizione di quattro anni fa Bettiol chiuse all’undicesimo posto la prova contro il tempo e al quattordicesimo, frenato dai crampi, quella in linea. Quest’anno sul campione valdelsano si riversano molte delle speranze italiane per una medaglia nella prova in linea, mentre per la cronometro è Ganna la punta di diamante azzurra. A casa anche i familiari non vedono l’ora di essere a domani pomeriggio, come sottolinea il fratello Cosimo: “Domani per la crono saremo sicuramente tutti a Il Bastione per seguire i 35 chilometri di gara e tifare Alberto”.

Lo stesso fratello, poi, conferma come il corridore della Ef Pro Cycling punti maggiormente alla prova in linea di sabato 3 agosto: “Sicuramente il focus principale sarà sulla gara su strada, più adatta alle sue caratteristiche, molto lunga. Lui privilegia questo tipo di percorsi - conclude Cosimo -. La crono sarà corsa da outsider, essendo completamente pianeggiante e quindi un po’ meno nelle sue corde, ma chissà... (sorride)”.