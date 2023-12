Ogni giorno settanta pasti e pacchi spesa

EMPOLI

Settanta pasti offerti ogni giorno a chi è venuto a bussare alla porta della mensa Emmaus di via XI Febbraio. Nell’arco del 2023 sono state 25.113 le razioni preparate e donate ai più bisognosi. A queste si aggiungono i 1.371 pacchi alimentari consegnati alle famiglie in difficoltà. Nella casa albergo di via Puccini sono stati accolti 326 ospiti per un totale di 5.885 giorni di ospitalità. Sono soltanto alcuni numeri dell’area "Protezione sociale" della Misericordia. I servizi attivi sono tanti e diversificati. Da diversi anni l’arciconfraternita si occupa anche dell’accoglienza dei migranti: attualmente si sta prendendo cura di 150 persone e 14 famiglie.

Il centro di ascolto, invece, ha registrato più di 2mila interventi a sostegno di 1.300 richiedenti. Laddove ci sono spese importanti da sostenere ma le famiglie non ce la fanno, la Misericorda contribuisce acquistando, per esempio, libri scolastici o pagando bollette: nel 2023 sono stati elargiti più di 45mila euro di contributi. Negli anni del Covid è nato anche l’Emporio Solidale che oggi ha 253 tessere attive e 737 utenti assistiti. Un pilastro dell’associazione è il centro di formazione per la crescita delle nuove leve. Nel 2023 sono state formate per i vari servizi (soccorso, guida in emergenza, protezione civile, servizi alla persona) 432 persone. Altrettanto importante è stata la formazione alla cittadinanza con corsi di disostruzione pediatrica, defibrillazione precoce, corsi in aziende e nelle scuole. "Abbiamo formato anche 780 studenti di Empoli e ci piace pensare che i nostri volontari siano ’contagiosi’ e che riescano a trasmettere la passione per il volontariato a tanti altri", ha detto il provveditore Gionata Fatichenti.

i.p.